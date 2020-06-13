2020/06/13 | 19:18 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دياب: الدولة اللبنانية غير مفلسة ومحاولة الانقلاب فشلت بالإطاحة بمساعي كشف الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دياب: الدولة اللبنانية غير مفلسة ومحاولة الانقلاب فشلت بالإطاحة بمساعي كشف الفساد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دياب: الدولة اللبنانية غير مفلسة ومحاولة الانقلاب فشلت بالإطاحة بمساعي كشف الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).