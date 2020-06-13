54 دولة إفريقية تتحرك أمميا ضد عنف الشرطة على خلفية حادثة فلويد

2020/06/13 | 19:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز طالبت 54 دولة إفريقية برسالة عاجلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمناقشة عنف الشرطة ضد ذوي البشرة السوداء في جميع أنحاء العالم، على خلفية مقتل جورج فلويد في أمريكا.ودعت الدول الإفريقية في رسالتها أيضا إلى مناقشة قضية “إفلات عناصر الشرطة من العقاب” وحصانتهم من المساءلة القانونية.وكتب سفير بوركينا فاسو […]

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