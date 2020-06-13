إجراءات أمنية من قبل الجيش اللبناني في بيروت

2020/06/13 | 19:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يقوم الجيش اللبناني في مختلف المناطق في بيروت بإجراءات امنية بعد ليلة أمس من عملية كر وفر بين المحتجين والقوى الأمنية واعمال شغب من تكسير واجهات محلات تجارية واحراق مستوعبات النفايات.وتأتي هذه الإجراءات تزامن مع الاحتجاجات في وسط بيروت ومناطق مختلفة في لبنان بسبب تردي الأوضاع المعيشة وارتفاع الدولار بشكل جنوني تفاديا […]

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