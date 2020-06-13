رئيس الجمهورية: إستكمال النصر يتطلب بناء الدولة المقتدرة ذات السيادة

2020/06/13 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت (13 حزيران 2020) أن استكمال النصر يتطلب بناء الدولة المقتدرة ذات السيادة.





وقال صالح عبر تغريدة على منصة تويتر: "نستذكر بإجلال الفتوى الجهادية للمرجع الاعلى السيد السيستاني التي حشدت طاقات الشعب في مواجهة داعش، فتضحيات وتكاتف القوى الامنية من الجيش والحشد والبيشمرگة سطرت ملحمة النصر على الارهاب".

وأكد أن "استكمال النصر يتطلب بناء الدولة المقتدرة ذات السيادة والتي تحفظ الحقوق وتحمي المواطن".

وفي الثالث عشر من حزيران من عام 2014، اي قبل ستة اعوام، أطلق المرجع الديني الابرز، علي السيستاني، فتوى الجهاد الكفائي، للقادرين على حمل السلاح للانخراط في القوات الامنية للدفاع عن العراق، بعد أن تمكن تنظيم داعش من السيطرة على عدة محافظات، وهدد آنذاك، أمن العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الاخرى.

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بغداد اليوم-السليمانية

علق عضو برلمان اقليم كردستان، عثمان كريم، السبت (13 حزيران 2020) على اضراب الكوادر الصحية في محافظة السليمانية، بسبب عدم تسلم روتبهم.

وقال كريم في حديث لـ(بغداد اليوم): "نقدر الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم، و

بغداد اليوم-بغداد

أصدر رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، السبت (13 حزيران 2020) بيانا بمناسبة الذكرى السادسة لصدور فتوى الجهاد الكفائي، فيما رأى أنه لولا فتوى المرجعية بمحاربة الارهاب لكان العراق في خبر كان.

وقال العامري، في بيان أورده مكتبه الاع

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، كلمة بمناسبة الذكرى السادسة لفتوى الجهاد الكفائي عام 2014، والتي اطلقها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني للتصدي إلى خطر تنظيم داعش.

وفي ما يلي نص كلمة رئيس الوزراء القائ

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