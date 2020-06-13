خلية الازمة في اربيل تحذر الذين يستغلون حظر التجوال لاحتكار البضائع

2020/06/13 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

حذرت خلية الازمة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، الجهات والاشخاص الذين يسعون ل...





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