إعلان فرصة عمل “يعصف” بمواقع التواصل الإجتماعي في العراق.. جدل واسع وتفسير بـ3 سيناريوهات

2020/06/13 | 19:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثار إعلان عن توفر فرصة عمل في إحدى أشهر محلات الحلويات في العراق، الجدل بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، فيما تداول المغردون والمدونون، 3 تفسيرات محتملة لهذا الإعلان.ونشرت الصفحة الرسمية لحلويات الخاصكي، إعلانًا عن توفر فرصة عمل لديها وحاجتها لمستشار إداري شريطة ان يكون استاذًا جامعيًا، ويفضل أن يكون حائزًا […]

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