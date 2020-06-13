2020/06/13 | 19:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/السليمانية أعلن فرع السليمانية لنقابة الكوادر الصحية، السبت، إصابة نحو 100 كادر صحي في حدود المحافظة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 منذ ظهور الوباء في المحافظة.وقالت رئيسة فرع السليمانية للنقابة هاوزين عثمان ان" نحو 100 من الاطباء والكوادر الصحية والسواق والموظفين الصحيين في حدود المحافظة اصيبوا بفيروس كورونا".واشارت عثمان الى ان" قسما من هؤلاء المصابين تعافوا وعادوا الى اسرهم، مستدركا ان القسم الاخر مازالوا تحت الرعاية الطبية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة السليمانية تصدر اخر حصيلة اصابات بكورونا بين كوادرها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة السليمانية تصدر اخر حصيلة اصابات بكورونا بين كوادرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).