نصائح ذهبية لتجنب الصداع النصفي خلال السفر

2020/06/13 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعاني الكثيرون من الإصابة بالصداع النصفي وخاصة خلال السفر، والذي هو أحد أنواع الصداع المترافق بألم متفاوت بين الخفيف، والحاد والشديد، ويقتصر على أحد جانبي الرأس فقط.وفقاً لتقرير ذكره موقع “تايمز ناو نيوز”، غالباً ما يكون الصداع النصفي مصحوباً بالغثيان والقيء والحساسية للضوء والصوت، ويحدث عادةً نتيجة الإجهاد النفسي أو الجسدي، أو […]

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