النائب الاول لمحافظ البصرة يترأس اجتماعا لمديريات وزارة الكهرباء لضمان تحسين ديمومة الطاقة الكهربائية للمواطنين بالمحافظة

2020/06/13 | 19:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلام النائب الاول: اصدرت الحكومة المحلية في البصرة ، اليوم السبت ، عددا من القرارات الحيوية خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، مع مديريات وزارة الكهرباء في المحافظة لضمان تحسين ديمومة الطاقة الكهربائية ، واستمرار معدل تجهيز الكهرباء للمواطنين بشكل افضل في المحافظة.ونقل مكتبه الاعلامي في بيان صحفي عن عقد النائب الاول لمحافظ البصرة ، محمد التميم

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