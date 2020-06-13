عضو بخلية الأزمة: دوام الموظفين لا يتجاوز الـ 25 بالمئة

2020/06/13 | 19:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت خلية الأزمة، اليوم السبت، أن دوام الموظفين على وفق الحظر الجزئي لا يتجاوز الـ 25 %.وقال عضو خلية الأزمة، وكيل وزارة الصحة الدكتور حازم الجميلي للوكالة الرسمية، إن “دوام الموظفين لا يتجاوز الـ 25 % من عدد موظفي الدائرة”، لافتاً إلى أن “التقدير يترك إلى مدير الدائرة في تحديد العدد المطلوب […]

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