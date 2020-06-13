2020/06/13 | 19:29 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل الجولة الأولى من الحوار الستراتيجي بين العراق وأميركا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل الجولة الأولى من الحوار الستراتيجي بين العراق وأميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).