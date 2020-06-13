ايران.. تسجيل 2410 إصابة جديدة بكورونا و 71 حالة وفاة خلال 24 ساعة

2020/06/13 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إيران لتسجل أعلى حصيلة يومية خلال أسبوع.

وأكدت وزارة الصحة في بيان، إصابة الفين واربعمئة وعشر إصابات جديدة بالفيروس، ووفاة إحدى وسبعين حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الى ان الحصيلة الكلية للإصابات ارتفعت الى مئة واربعة وثمانين الفا وتسعمئة وخمس وخمسين حالة، فيما بلغت أعداد الوفيات ثمانية الاف وسبعمئة وثلاثين شخصا.

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