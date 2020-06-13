الحكمة يدعو المفاوض العراقي الى تحديد تفاصيل الحوار مع امريكا بشكل ادق

2020/06/13 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تيار الحكمة المفاوض العراقي الى الحذر والتعلم من دروس الاتفاقيات السابقة عند الخوض في التفاصيل الدقيقة بالجولات المقبلة من الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال النائب عن التيار جاسم البخاتي في تصريح، إن الجلسة الأولى في مشوار المفاوضات بين بغداد وواشنطن هي جلسة عامة تم فيها تناول المحاور الأساسية، أما الثانية فستكون مختلفة عنها بشكل كلي على اعتبار أن أغلب المحاور الحالية هي ذات تفرعات وأعماق في عملية الشرح لوضع الاتفاقات الفرعية، لافتا الى ان المحاور المهمة والتي من المفترض تناولها خلال المفاوضات لم تظهر ملامحها بشكل تفصيلي خلال الجولة الأولى.

وأشار البخاتي إلى أن الجانب الأميركي تحدث بكل وضوح عن موافقته على الانسحاب لكن بفترات تم تسميتها بمصطلح تقليص القوات دون تحديد سقف زمني، أما العراق فقد ذهب باتجاه انسحاب جميع القوات دون الإشارة للفترة أو آلية الانسحاب أو النسب المتبقية، بل كان حديثاً عمومياً، وعليه يجب أن تكون التفاصيل أكثر وضوحا للرأي العام العراقي والأميركي والعالمي.

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