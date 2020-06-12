حظر التجوال يسهل مهمة اعتقال 100 مطلوب في ديالى

2020/06/13 | 19:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني في شرطة ديالى يوم السبت عن اعتقال اكثر من 100 مطلوبا بتهم ارهابية وجنائية خلال حزيران الحالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "فرض حظر التجوال بسبب ازمة كورونا سهل مهام القوات الامنية في الاستدلال على اماكن المطلوبين واعتقالهم بمدة قياسية".

وبين أن "عدد المطلوبين الذين تم اعتقالهم تجاوز 100 مطلوب، وأحيلوا الى الجهات التحقيقية والقضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وأوضح المصدر ان "من بين المطلوبين عدة عصابات لترويج المخدرات، ومطلوبين بمذكرات قبض صدرت خلال السنوات الماضية"، مشيراً الى "استمرار عمليات ملاحقة المطلوبين في عموم الوحدات الادارية".

واكد المصدر "صدور اوامر من وزارة الداخلية بحسم ملف المطلوبين في ديالى وتسريع الاجراءات التحقيقية لحسم قضايا الموقوفين والمعتقلين في عموم المحافظة الى جانب اتباع الية كفيلة بتفادي مشاكل تشابه الاسماء للمعتقلين.

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