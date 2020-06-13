2020/06/13 | 19:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية: فتوى المرجعية حشّدت طاقات الشعب لمواجهة داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 19:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: فتوى المرجعية حشّدت طاقات الشعب لمواجهة داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: فتوى المرجعية حشّدت طاقات الشعب لمواجهة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).