برلمانيات يدعون لاعادة الاسر النازحة ومعرفة مصير المئات من الايزيديات المختطفات

2020/06/13 | 19:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… دعا تجمع البرلمانيات العراقيات، الى اعادة الاسر النازحة ومعرفة مصير المئات من الايزيديات المختطفات.وقالت رئيسة التجمع آلا طالباني في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت “بمشاعر مفعمة بالحزن، يستذكر تجمع البرلمانيات العراقيات فاجعة سقوط الموصل على ايدي تنظيم داعش الارهابي، هذه العصابات الظلامية التي حكمت الموصل ثلاث سنوات بالحديد والنار، وقتلت […]

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