2020/06/13 | 19:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، استمرار الحوارات والمناقشات لحسم قانون الانتخابات، مشيرة إلى توجه نيابي على أن تكون المحافظة دائرتين أو ثلاثة دوائر انتخابية.وقال عضو اللجنة حسين العقابي، إن “هناك توجها نيابيا عاما على أن تكون المحافظة دائرتين أو ثلاثة دوائر انتخابية، على ان هذا لم يحسم بعد”.وأضاف أن “اللجنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: البرلمان يتوجه لاحتساب 3 دوائر انتخابية في المحافظة الواحدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: البرلمان يتوجه لاحتساب 3 دوائر انتخابية في المحافظة الواحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).