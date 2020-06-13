2020/06/13 | 19:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعافي من كورونا في تزايد مستمر.. وملايين الجرعات من اللقاح بمتناول اليد نهاية العام الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 19:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعافي من كورونا في تزايد مستمر.. وملايين الجرعات من اللقاح بمتناول اليد نهاية العام الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعافي من كورونا في تزايد مستمر.. وملايين الجرعات من اللقاح بمتناول اليد نهاية العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).