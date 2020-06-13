2020/06/13 | 19:39 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "عين العراق" تنشر تفاصيل الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 19:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عين العراق" تنشر تفاصيل الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عين العراق" تنشر تفاصيل الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).