خلية الأزمة: دوام الموظفين خلال الحظر الجزئي سيكون بنسبة 25 بالمئة

2020/06/13 | 19:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكدت خلية الأزمة، السبت، أن دوام الموظفين على وفق الحظر الجزئي لا يتجاوز الـ 25 %.وقال عضو خلية الأزمة، وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي لوكالة الأنباء العراقية، إن “دوام الموظفين لا يتجاوز الـ 25 % من عدد موظفي الدائرة”، لافتاً إلى أن “التقدير يترك إلى مدير الدائرة في تحديد العدد المطلوب ومراعاة […]

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