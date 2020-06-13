الوفاق الوطني يحمّل رئيس الوزراء مسؤولية سلامة زعيم الحزب أياد علاوي

2020/06/13 | 19:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد حذّر حزب الوفاق الوطني، السبت، من مخططات مشبوهة لاستهداف سلامة زعيمه اياد علاوي، محملا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مسؤولية سلاكة كوادره ورئيسه.وقال المتحدث الرسمي للحزب ضرغام كاظم في بيان تلقته وكالة اين، إن “حزب الوفاق الوطني العراقي يحذر من مخططات مشبوهة تستهدف سلامة زعيمه ومؤسسه اياد علاوي، ويحمل رئيس الوزراء المؤقت مصطفى كاظمي المسؤولية الكاملة عن اي مكروه او سوء قد يلحق بالعاملين في مكتبه، او قيادات وكوادر حزب الوفاق الوطني العراقي الذي قارع الدكتاتورية بكل بسالة”.وأضاف كاظم، ان “اللجوء الى اساليب النظام السابق في القتل والقمع والتخوين لن يزيد السلطة الحاكمة سوى عزلةً ولن يبرر فشلها في مهامها التي جاءت لأجلها، وسيكون لابناء شعبنا الكريم ازاء ذلك مواقف وردود”.

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