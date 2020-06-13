إسبانيول يقتنص فوزا ثمينا من ألافيس في الدوري الإسباني

2020/06/13 | 19:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اقتنص إسبانيول فوزا ثمينا بهدفين دون رد على ألافيس، يوم السبت، مع استئناف الفريقين مشوارهما في دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعد توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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