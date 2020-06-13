برهم صالح: إستكمال النصر يتطلب بناء الدولة المقتدرة

2020/06/13 | 19:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، أن إستكمال النصر يتطلب بناء الدولة المقتدرة ذات السيادة، مشيراً الى أن تضحيات وتكاتف القوى الامنية سطرت ملحمة ال...

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