2020/06/13 | 19:49 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناوشات واشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة البريطانية قرب محطة قطارات ووترلو وسط لندن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 19:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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