2020/06/13 | 19:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أحرز البديل إيرلينج هالاند هدفا في الوقت بدل الضائع ليمنح بروسيا دورتموند الفوز 1-صفر على فورتونا دوسلدورف ويبقي على آماله الضعيفة في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت.

وسجل المهاجم النرويجي هالاند الهدف من آخر تسديدة في المباراة ليرتفع رصيد دورتموند إلى 66 نفطة، وبفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، الذي يواجه بروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت أيضا.

ولم يكن دورتموند في مستواه المعهود وأهدر عدة فرص قبل أن يضع رفائيل جيريرو الكرة في المرمى، لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بسبب وجود لمسة يد.

وتجرأ فورتونا، المهدد بالهبوط، وسدد مرتين في القائم لكن هالاند انتزع الانتصار عندما قابل كرة عرضية ووضع الكرة في الشباك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف هالاند القاتل يمنح دورتموند الفوز على فورتونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف هالاند القاتل يمنح دورتموند الفوز على فورتونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).