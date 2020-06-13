بالفيديو..مدرب منتخب العراق بكرة القدم كاتانيتش يعزي عائلة علي هادي

2020/06/13 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قدم مدرب منتخب العراق بكرة القدم كاتانيتش التعازي الى عائلة المدرب علي هادي الذي توفي ا...





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