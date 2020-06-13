2020/06/13 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، السبت، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا التي سج...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).