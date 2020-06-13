بينها الاقسام الداخلية.. محافظ بغداد يكشف عن الابنية التي سيتم تحويلها إلى اماكن للحجر الصحي

2020/06/13 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف محافظ بغداد، جابر عطا، السبت، عن الابنية التي سيتم تحويلها إلى اماكن للحجر الصحي للمصابين بكورونا في عموم البلاد.

وقال عطا لـ(بغداد اليوم)، إن "معرض بغداد وقاعة محافظة بغداد يجري تأمينها لاستيعاب 1000 سرير، بتبرع مؤسسة العقيق، وتم تجهيز 400 سرير ومازال العمل جاري للوصول إلى 1000".

واضاف أن "الكثير من المتبرعين يعملون بالتضامن على زيادة القدرة الاستيعابية للواقع السريري لصحة الكرخ والرصافة".

وتابع عطا أن "المجلس الاقتصادي الاعلى، يعمل في منطقة الكرخ (البياع)، لبناء مستشفى بواقع 130 سريرا، والعتبة الحسينية تعمل على كرفنات سريعة في مستشفى الخطيب، اضافة الى مستشفى تبرع بها أحد المواطنين من اهالي الانبار".

وبين أن "محافظة بغداد اكملت اليوم تجهيز 360 سريرا سيفتح قريبا في مستشفى الشهيد ضاري الفياض ومستشفيات اخرى تعمل صحة الرصافة على تأهيلها"، مبينا ان "المحافظة تتفاوض مع المنتجات النفطية لاضافة 400 سرير في بغداد".

ولفت محافظ بغداد إلى ان "المحافظة تعمل لحماية بقية المستشفيات من أحل أن تبقى الخدمة مقدمة لبقية الامراض الاخرى كالعمليات الجراحية والولادة".

واوضح أن "الاقسام الداخلية ستكون مؤهلة لاستقبال المصابين وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي، فيما تعمل هيأة الحشد الشعبي على تجهيز عدد من المستشفيات في مناطق من العاصمة بغداد".

وكان وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، أعلن الجمعة (12 حزيران 2020) تهيئة معرض بغداد الدولي لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي للوزير الصحة، في بيان، أن الاخير "اشرف ميدانيا على تهيئة وتجهيز مراكز لعزل المصابين بفيروس كورونا بعد استثمار القاعات في معرض بغداد الدولي يرافقه محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا ووفد وزاري وطبي متخصص اليوم الجمعة الموافق 12 حزيران 2020".

وأكد، أن "الوزارة اقدمت على استثمار معرض بغداد الدولي لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا، ومن اجل تقليل الزخم على المستشفيات العامة والاستمرار بتقديم الخدمات لباقي المرضى وتوفير الانسيابية باستقبال الحالات المشتبه بها وبالتنسيق مع مؤسسة عقيق الخيرية".

واشار الى أن " مراكز طبية في معرض بغداد ستكون جاهزة خلال الاسبوع القادم اذ سيتم تجهيز القاعات بكافة المستلزمات الطبية وتهيئة مختبر متخصص بفحوصات كورونا ووحدات اشعة متخصصة مع توفير سكن للملاكات الصحية التي سوف تعمل في هذا المكان".

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