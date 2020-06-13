التعليم العالي تكشف عن عدد طلبة الدراسات العليا المستعدين لاداء امتحاناتهم النهائية يوم غد

2020/06/13 | 19:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن عدد طلبة الدراسات العليا المستعدين غدا لاداء امتحاناتهم النهائية.وقالت في بيان تلقته "كلكامش برس"، انه "يستعد طلبة الدراسات العليا غدا الأحد الموافق الرابع عشر من حزيران لأداء امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2019 /2020 عبر المنصات الإلكترونية المختارة من الجامعات التي أجرت ورشا تدريبية مكثفة وأنهت امتحانات تجريبية في 1800 اختصاص على مستوى الدبلوم والماجستير والدكتوراه".وثمنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "جهود الأقسام ومجالس الكليات في تذليل المعوقات واتخاذ القرارات المناسبة بما يلائم ومتطلبات الامتحان الإلكتروني وتسهيل الآليات وتوزيع توقيتات الاختبار والتواصل مع قرابة عشرين ألف طالب وطالبة موزعين حسب شهادات الدراسات العليا".

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