42 إصابة بفيروس كورونا في أحد مناطق الكرخ ببغداد

2020/06/13 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات التي سجلت اليوم بكورونا.وقالت الدائرة ان “الموقف مع اعداد وعناوين الحالات المسجلة في مستشفياتها بمرض فايروس كورونا المستجد المعلنة اليوم: -الحرية/ ٤٢ اصابة – الشعلة/ ٣٢ اصابة – الكاظمية/ ٢٥ اصابة – الغزالية/ ١٩ اصابة – حي الخضراء/ ١ اصابة – البياع/ ٥ […]

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