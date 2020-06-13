مسؤول محلي لـ” العهد نيوز” انطلاق حملة لكري نهر الفرات في المناطق الغربية لدواعي امنية وصحية

2020/06/13 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مدير بلدية ناحية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي، اليوم السبت، عن انطلاق حملة واسعة لكري وتنظيف نهر الفرات من مناطق غربي الانبار .وقال العبيدي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” الدوائر الخدمية في ناحية جبة بقضاء هيت غربي الانبار، وبالتنسيق مع الحكومة المحلية اطلقت حملة واسعة لكري نهر الفرات في […]

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