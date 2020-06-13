الدولة غير مفلسة هذا ما اكد عليه رئيس الوزراء اللبناني

2020/06/13 | 20:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

صرح رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب ان الدولة غير مفلسة لكن ثمة تعثر مالي وأؤكد للناس أن حقوقهم محفوظة لدى المصارف

و خطة الانقلاب على ورشة مكافحة الفساد سقطت

ولن نسمح بضياع أموال الناس ولن نسمح بأن تصبح أرقاما في المصارف

و نؤسس لمفاهيم الدولة الواحدة الآمنة العادلة وأدعو اللبنانيين لمز...

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