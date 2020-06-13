درجال يتكفل بمتابعة الحالة الصحية للكابتن احمد راضي

2020/06/13 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وازرة الشباب والرياضة، اليوم السبت، أن الوزير عدانان درجال، تكفل بمتابعة الحالة الصحية للنجم الدولي السابق احمد راضي بعدما ظهرت عليه اعراض فيروس كورونا.وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال تكفل بمتابعة […]

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