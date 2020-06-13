التعليم العالي : عشرون الف طالب يؤدون غدا امتحاناتهم النهائية إلكترونياً

2020/06/13 | 20:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداد طلبة الدراسات العليا غدا الأحد الموافق الرابع عشر من حزيران لأداء امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2019 /2020 عبر المنصات الإلكترونية المختارة من الجامعات التي أجرت ورشا تدريبية مكثفة.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت وكالة اين نسخة منه عن" أنهاء طلبة الدراسات العليا الامتحانات التجريبية في 1800 اختصاص على مستوى الدبلوم والماجستير والدكتوراه".وثمنت الوزارة جهود الأقسام ومجالس الكليات في تذليل المعوقات واتخاذ القرارات المناسبة بما يلائم ومتطلبات الامتحان الإلكتروني وتسهيل الآليات وتوزيع توقيتات الاختبار والتواصل مع قرابة عشرين ألف طالب وطالبة موزعين حسب شهادات الدراسات العليا

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