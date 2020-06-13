صحة الرصافة تكشف التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا والتي بلغ عددها 142 حالة

2020/06/13 | 20:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشفت دائرة صحة بغداد /الرصافة، اليوم السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في جانب الرصافة ببغداد والتي بلغ عددها 142 وكانت موزعة كالآتي :-مدينة الصدر 77 حالة ضمن محلات 571, 552, 521, 553, 527, 536, 520, 545, 555, 569, 554, 572, 558, 569, 570, وقطاعي 1, 23, والزراعي -الشعب 9 حالات ضمن حي اور 345, 357-البلديات 11 حالة ضمن محلات 728, 738, 727, والزراعي, والمضمار• الامين الثانية 6 حالات ضمن محلة 737 و735-بغداد الجديدة 3 حالات ضمن محلات 706, 715, 725-الكرادة حالتان محلة 905 وشارع الاورزدي-حي القاهرة 8 حالات محلة 309 والزراعي-شارع فلسطين 4 حالات محلة 505-الكرخ ابو غريب حالة واحدة -الحبيبية حالة واحدة محلة 537-الزعفرانية 5 حالات محلة 977, الزراعي -الفضل حالة واحدة محلة 129-شارع المغرب حالة واحدة -المعلمين حالة واحدة محلة 731-الطالبية 4 حالات محلة 311-العبيدي حالة واحدة محلة 762-المركز الصحي في القناة شخص 7 حالات

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