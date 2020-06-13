2020/06/13 | 20:51 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الكرخ تنشر التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 20:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تنشر التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تنشر التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).