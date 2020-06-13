حارس مرمى “الافيس” الاسباني يتسبب بخسارة فريقه

2020/06/13 | 20:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تعرض حارس مرمى فريق ديبورتيفو ألافيس، فيرناندو باتشيكو، للطرد خلال مباراته ضد مضيفه إسبانيول (0-2)، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وارتكب فيرناندو باتشيكو خطأ قاتلا، في الدقيقة 19، بإلتقاطه الكرة خارج منطقة الجزاء بطريقة “كوميدية” تلقى على إثرها البطاقة الحمراء.وأكمل ديبورتيفو ألافيس اللقاء بعشرة […]

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