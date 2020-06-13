الاتصالات والقوات الأمنية تنفذ “صولة الصدمة” على مواقع تهريب الانترنت.. قائمة بالشركات التي انقطعت عنها الخدمة بشكل مفاجئ!

2020/06/13 | 20:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن وزير اركان شهاب احمد الشيباني، انطلاق عمليات الصدمة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق وهي أكبر عمليات تخصصية مشتركة.وقال الشيباني في بيان، ان “عمليات الصدمة انطلقت صباح السبت بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء وبدعم وتعاون وتنسيق مشترك مع جهازي المخابرات والامن الوطني وهيئة […]

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