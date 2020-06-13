اقبال : الكاظمي امام فرصة لاتعوض للخلاص من اثار عقود التراخيص

2020/06/13 | 20:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد رأى رئيس ائتلاف نواب المناطق المحررة محمد اقبال،اليوم السبت ، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، امام فرصة ذهبية للخلاص من اثار عقود التراخيص.وذكر اقبال في تغريدة بتويتر ان " الظروف المحيطة بالعراق قد تتيح له فرصة للمناورة جائحة كورونا تدني اسعار النفطتخفيض الانتاج العجز المالي رغم سوداوية المشهد مصطفى الكاظمي امام فرصة ذهبية مبرّرة دوليا وقانونيا لإجراء تسوية كبرى للخلاص من اثار عقود التراخيص العراق يدفع للشركات ٩$ عن كل برميل الشعب احق بهذه الثروة" .

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