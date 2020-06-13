تضارب وتفسيرات مختلفة حول مصير القوات الأميركية بعد الحوار الستراتيجي.. هل تم الاتفاق على الإنسحاب أم لا؟

2020/06/13 | 21:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تصطدم تضاربات واسعة، بشان مصير القوات الاميركية في العراق بناء على الجلوى الاولى من الحوار الستراتيجي بين العراق واميركا، وما احتواه من تطرق بشأن التواجد الاميركي.وتضمن البيان المشترك الذي صدر من الخارجية الاميركية والعراق حول نتائج الحوار، وتحديدا في فقرة الشأن الامني، أن “واشنطن ستواصل خفض قواتها في العراق وبحث […]

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