في الذكرى السادسة لتأسيس الحشد اللواء 21 يهنئ المرجعية والشعب العراقي

2020/06/13 | 21:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي آمر اللواء الواحد والعشرين خضير المطروحي يهنئ المرجعية الدينية العليا والشعب العراقي والحشد الشعبي المقدس.
نص بيان اللواء الواحد والعشرين في الحشد الشعبي… يستذكر أبناء الشعب العراقي والحشد الشعبي هذا اليوم الذكرى السنوية السادسة لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي حيث صدرت فتوى الجهاد الكفائي التي
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نص بيان اللواء الواحد والعشرين في الحشد الشعبي… يستذكر أبناء الشعب العراقي والحشد الشعبي هذا اليوم الذكرى السنوية السادسة لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي حيث صدرت فتوى الجهاد الكفائي التي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الذكرى السادسة لتأسيس الحشد اللواء 21 يهنئ المرجعية والشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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