في الذكرى السادسة لتأسيس الحشد اللواء 21 يهنئ المرجعية والشعب العراقي

2020/06/13 | 21:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي آمر اللواء الواحد والعشرين خضير المطروحي يهنئ المرجعية الدينية العليا والشعب العراقي والحشد الشعبي المقدس.نص بيان اللواء الواحد والعشرين في الحشد الشعبي… يستذكر أبناء الشعب العراقي والحشد الشعبي هذا اليوم الذكرى السنوية السادسة لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي حيث صدرت فتوى الجهاد الكفائي التي

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