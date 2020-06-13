الصين.. 12 قتيلا و166 جريحا جراء انفجار شاحنة صهريج جنوب شرقي البلاد

2020/06/13 | 21:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 160 آخرين نتيجة انفجار شاحنة صهريج وقع على طريق سريع في جنوب شرق الصين، اليوم السبت.وجاء في بيان نشرته سلطات مديرية وينلينع في مقاطعة تشجيانغ، أن 166 مصابا نقلوا إلى المستشفيات المحلية.وسابقا اليوم، أفادت وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية بمقتل وجرح العشرات جراء الانفجار الذي […]

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