وزارة الصحة العراقية تعلن عن تسجيل 1180 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 647 مصاباً

2020/06/13 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف ومئة وثمانين اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن الموقف الوبائي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، تم فحص عشرة الاف وثلاثمائة وخمسة وعشرين نموذج في جميع المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق نحو اربعمئة ألف نموذجفيما بلغت حالات الشفاء ستمئة وسبعة وأربعين حالة وثلاثة وخمسين حالة وفاة.

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