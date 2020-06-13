الامن النيابية تعلن يعلن انتهاء ملف “اجانب داعش” في ديالى

2020/06/13 | 21:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، انتهاء ملف اجانب داعش في محافظة ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/المعلومة/، ان “الجهود الكبيرة للقوات الامنية بمختلف عناوينها اسهمت في قتل قيادات مهمة وبارزة في تنظيم داعش الارهابي بمحافظة ديالى منهم قيادات اجنبية واخرى عربية لافتا الى ان ملف اجانب التنظيم […]

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