تركيا تنتهي من نشر قواتها على الخط الشرقي لـ “جبل الزاوية” جنوبي إدلب

2020/06/13 | 21:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت #القوات_التركية انتشارها على كامل الخط الشرقي لـ “جبل الزاوية” جنوبي #إدلب، بعد ما أنشأت نقطة جديدة لها في المنطقة.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة جديدة لها داخل…

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