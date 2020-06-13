وجهة نظر: إمتحانات الثالث المتوسط والسادس الإعدادي

2020/06/13 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / باسل عباس خضير ليس بهدف التقييم وإنما من باب الإنصاف ، فان الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التربوية في البلاد بخصوص التعامل مع العام الدراسي الحالي 2019 / 2020 في ظل أزمة كورونا ، تحظى باحترام غالبية العراقيين لأنها خلت من المخاطرة بحياة ومستقبل التلاميذ إذ لم تفرض عليهم اعباءا أكثر من المستطاع ، […]

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