سان جيرمان يستغني عن كافاني وسيلفا

2020/06/13 | 21:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، اليوم السبت، الاستغناء عن خدمات الثنائي تياجو سيلفا، وإدينسون كافاني.وقال ليوناردو، خلال حوار مع صحيفة “جورنال دو دومانش” الفرنسية: “قررنا الاستغناء عن إدينسون كافاني وتياجو سيلفا”.وأشار إلى أن الاتجاه حاليا هو للاستفادة من خدمات الثنائي، حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.ويرتبط الفريق الباريسي بمباراتي سانت […]

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