انصار الله الاوفياء: على العالم ان يستفاد من تجربة الحشد لنصرة المستضعفين وافشال المؤمرات

2020/06/13 | 21:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال الناطق الرسمي لحركة انصار الله الاوفياء الشيخ عادل الكرعاوي، اليوم السبت، ان الحشد الشعبي استطاع القضاء على داعش الإرهابية في العراق وعلى العالم ان يستفاد من تجربة الحشد الشعبي في العراق لنصرة المستضعفين وافشال المؤامرات”.واكد الكرعاوي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ، ان ” الحشد الشعبي قوة دينية عسكرية وعمه […]

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