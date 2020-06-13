درجال يتصل بوزير الصحة للوقوف على الحالة الصحية للكابتن احمد راضي

2020/06/13 | 21:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اتصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بوزير الصحة حسن التميمي من اجل متابعة حالة النجم الدولي السابق احمد راضي بعد ظهور اثار فيروس كورونا عليه اليوم الجمعة.وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في بيان تلقته السومرية نيوز، ان “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال تكفل بمتابعة […]

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