2020/06/13 | 21:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… هاجمت كتائب حزب الله احدى الفصائل المسلحة الشيعية العراقية الحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي، معتبرة اجراء ذلك الحوار كان تحت وطئة “التهديد”، مؤكدة “لِيتيقن الّذينَ يَسعون لإبقاء قُوّات الاحتِلالِ فِي البِلاد أنَّهم لَنْ يَستَطيعوا حِمايَةَ وجودِها غَير الشَّرعيّ مِنْ غَضبِ العِراقييّنَ بِكُلِ أطيافِهِم”.وذكر بيان صادر عن الكتائب اليوم السبت انه “لَمْ تُبادرْ الولاياتُ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله تهاجم الحوار الامريكي وتؤكد من يسعون لبقائهم لن يستطيعوا حمايتهم من العراقيين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله تهاجم الحوار الامريكي وتؤكد من يسعون لبقائهم لن يستطيعوا حمايتهم من العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).